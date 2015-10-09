Около 80% кандидатов идут на местные выборы без конкретных программ – КИУ

Около 80% кандидатов идут на местные выборы без конкретных программ, а их избирательные кампании являются бессодержательными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сказал генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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«Мы наблюдаем бессодержательность избирательной кампании. Она идет в формате общенациональной. Лозунги не соответствуют местной проблематике. Мы выбираем депутатов и городских голов, а нам предлагают контрактную армию, уменьшение тарифов, что не относится к компетенции местной власти. По нашей оценке, сегодня, около 80% кандидатов идут на выборы без программ... Избирателям предлагают программы, которые можно назвать программами проедания. То есть, волна популизма на местном уровне имеет место, в том числе и в программах кандидатов», - сказал он.