Рада приняла закон о финансировании партий из госбюджета

Как передает корреспондент УНИАН, «за» закон проголосовали 229 народных депутатов из 324, зарегистрированных в сессионном зале. Перед этим проводилось несколько нерезультативных «сигнальных» голосований.

Законом устанавливается государственное финансирование политических партий. Определяется, что за счет средств государственного бюджета Украины финансируется уставная деятельность политических партий, не связанная с их участием в выборах народных депутатов, выборах президента Украины и местных выборах, а также возмещаются расходы политических партий, связанные с финансированием их предвыборной агитации во время очередных и внеочередных выборов народных депутатов Украины.

В случае разделения государственного бюджета Украины на общий и специальный фонды, расходы, предусмотренные частью первой этой статьи, осуществляются из общего фонда госбюджета.

Читайте такжеРада вводит институт частных исполнителей судебных решений

Ежегодный объем государственного финансирования уставной деятельности политических партий, которые, согласно этому закону, имеют право на такое финансирование, составляет две сотых размера минимальной заработной платы, установленного на 1 января года, предшествующего году выделения средств госбюджета, умноженного на общее количество избирателей, которые приняли участие в голосовании в общегосударственном многомандатном избирательном округе на последних очередных или внеочередных выборах народных депутатов.

Устанавливается, что партия имеет право на получение государственного финансирования ее уставной деятельности, если на последних очередных или внеочередных выборах народных депутатов ее избирательный список кандидатов в народные депутаты в общегосударственном избирательном округе получил не менее 3% действительных голосов избирателей, принявших участие в голосовании в общегосударственном избирательном округе.

Средства, выделенные из госбюджета на финансирование уставной деятельности партий, перечисляются на указанные счета политических партий в размере 25% общего размера ежегодного государственного финансирования для каждой политической партии в начале каждого квартала.

Кроме того, законом, в частности, определяется, что не допускается осуществление взносов на поддержку политических партий, среди прочего, государственными и коммунальными предприятиями, учреждениями и организациями, а также юридическими лицами, в которых не менее 10% уставного капитала или прав голоса прямо или косвенно принадлежат государству, органам местного самоуправления или нерезидентам или конечными бенефициарными собственниками (контроллерами) которых являются лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления в соответствии с законом «О предотвращении коррупции».

Читайте такжеРада намерена создать Нацагентство по возвращению украденных активов (инфографика)

Определяется, что партия, которая была субъектом избирательного процесса на выборах президента Украины, выборах народных депутатов или принимала участие в очередных или внеочередных местных выборах, а также партия, которая получает государственное финансирование, обязана пройти внешний независимый финансовый аудит отчетности об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в год, следующий за годом проведения таких выборов или получения государственного финансирования.

Читайте такжеУкраинцам раскроют информацию о формировании тарифов на коммунальные услуги

Кроме того, законом в Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины, в частности, устанавливаются штрафы за нарушение порядка предоставления или получения взноса на поддержку политической партии, а также за представление заведомо недостоверных сведений в отчете партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

В Заключительных положениях определяется, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме ряда положений. В частности, речь идет о подпунктах 3-5 пункта 3 раздела I этого закона (в части введения ежегодного государственного финансирования уставной деятельности политических партий, возмещения расходов партий на осуществление предвыборной агитации и установление ограничений относительно размера взносов на поддержку партий со стороны физических и юридических лиц), которые вступают в силу с 1 июля 2016 года, а также подпункта 4 пункта 3 раздела I этого закона (в части представления партиями отчетов партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера), которые вступают в силу с 1 января 2016 года.

Читайте такжеВР дала ход закону о спецконфискации имущества

Кабинет министров Украины должен во время подготовки проекта закона «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» предусмотреть финансирование в полном объеме мер, предусмотренных этим законом.