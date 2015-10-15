Захарченко предложил аннулировать итоги выборов президента и Рады в обмен на отмену псевдовыборов

Об этом сообщает один из сайтов боевиков.

"Впрочем, мы готовы рассмотреть вопрос об отмене выборов в Донецкой народной республике 2 ноября 2014 года. Но при одном условии. Сначала должны быть отменены выборы президента Украины Петра Порошенко весной и выборы в Верховную раду осенью 2014 года", - сказал Захарченко.

Напомним, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

Порошенко по его итогам заявил, в частности, участники отметили недопустимость проведения псевдовыборов 18 октября и 1 ноября на Донбассе и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

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В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил: во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР" "будет принят отдельный закон".