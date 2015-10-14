Президент: В условиях перемирия есть шанс вернуть Донбасс политико-дипломатическим путем

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на о. Хортица в рамках рабочей поездки в Запорожскую область, передает корреспондент УНИАН.

Порошенко отметил, что в результате визитов в Брюссель, Берлин, Нью-Йорк и Париж удалось “если не завершить, то поставить на паузу горячую фазу конфликта” на Донбассе.

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“Благодаря договоренности об отводе вооружений ненадежное прекращения огня, дай Бог, перерастет в постоянное перемирие. В условиях такого перемирия мы имеем шанс достичь мира и возвращения оккупированных районов Донбасса под суверенитет Украины политико-дипломатическим путем”, - сказал глава государства.