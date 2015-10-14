Президент по случаю Дня защитника Украины наградил 153 военнослужащих, 11 из них - посмертно
15:38, 14 октября 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня защитника Украины отметил высокими государственными наградами военных за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
REUTERS
Всего награждено 142 военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, СБУ, Управления государственной охраны, Госспецсвязи и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Согласно Указу №575, также высоких почетных званий «Заслуженный врач Украины» и «Заслуженный работник здравоохранения Украины» удостоены военные медики, которые принимали активное участие в спасении бойцов АТО и оказывали медицинскую госпитальную помощь раненым.
Еще одним Указом №573 Глава государства отметил наградами посмертно 11 бойцов Вооруженных Сил и МВД.
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