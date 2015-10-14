Президент по случаю Дня защитника Украины наградил 153 военнослужащих, 11 из них - посмертно

Всего награждено 142 военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, СБУ, Управления государственной охраны, Госспецсвязи и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Согласно Указу №575, также высоких почетных званий «Заслуженный врач Украины» и «Заслуженный работник здравоохранения Украины» удостоены военные медики, которые принимали активное участие в спасении бойцов АТО и оказывали медицинскую госпитальную помощь раненым.

Еще одним Указом №573 Глава государства отметил наградами посмертно 11 бойцов Вооруженных Сил и МВД.