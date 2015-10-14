ЦИК уже зарегистрировала 205 международных наблюдателей на местных выборах в Украине

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Центризбиркома, сегодня на своем очередном заседании ЦИК зарегистрировала 11 официальных наблюдателей от Международной комиссии по правам человека и 10 – от Международной общественной организации "Политическая инициатива".

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«По состоянию на 13 октября 2015 года общее количество зарегистрированных международных официальных наблюдателей на местных выборах составляет 205 человек. Из них – 31 человек от Королевства Дания, Федеративной Республики Германия, 7 – от Чешской Республики, 5 – от Японии, 5 – от Эстонской Республики, 95 – от БДИПЧ ОБСЕ, 16 – от Украинского Конгрессового Комитета Америки, 11 – от Международной комиссии по правам человека, 10 – от Международной общественной организации "Политическая инициатива" и 8 – от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 5 – от Комитета регионов Европейского Союза»,- говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН ранее, ЦИК надеется, что уже в ближайшее время будут созданы предпосылки, необходимые для назначения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.