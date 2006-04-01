Кушнарев полагает, что Тимошенко должна публично отречься от премьерства

Руководитель избирательного штаба Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ убежден, что у Партии регионов есть возможность сформировать парламентское большинство. Об этом он сказал в эфире «5 канала».

В частности, отвечая на вопросы, какие он видит возможные варианты создания коалиции, от заметил, что их не так много. Такпо его мнению, есть возможность воссоздания Оранжевой коалиции в составе «Нашей Украины», БЮТ и СПУ, однако он не думает, что такая коалиция будет устойчивой. «Как мы видим, у них 240 голосов, это весьма неустойчивая коалиция в количественном отношении и весьма проблематичная в качественном отношении, если помнить прошлогоднюю историю и то количество комплиментов, которыми они обменялись в ходе избирательной кампании», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

В то же время он считает, что это их право, и Партия регионов не будет препятствовать созданию такой коалиции. В таком случае «мы останемся в оппозиции. Это нас не пугает», - сказал он.

Если же такую коалицию создать не удастся, то, по словам Е.КУШНАРЕВА, Партия регионов ведет переговоры со всеми потенциальными участниками коалиции, которая будет иметь другой формат. “Мы не ставим категорических условий, и мы видим возможность достичь другого формата коалиции», - сказал он.

Е.КУШНАРЕВ отметил, что сейчас происходят лишь первые консультации. В частности, он напомнил о встрече лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА с первым номером избирательного списка блока “наша Украина”, премьер-министром Юрием ЕХАНУРОВИМ, рассказал, что встречи уже должны были состояться или состоятся в ближайшее время с лидерами СПУ и КПУ Александром МОРОЗОМ и Петром СИМОНЕНКО.

В то же время, высказывая свое личное мнение, Е.КУШНАРЕВ отметил, что ему трудно представить диалог с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО после ее вчерашних резких заявлений на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, возможна ли широкая коалиция при участии Партии регионов и Оранжевой тройки, он сказал, что гипотетически да, но для этого Ю.Тимошенко должна публично отказаться от премьерства, иначе разговора не будет. Е.КУШНАРЕВ еще раз подчеркнул, что это – его личное мнение.

Отвечая на вопрос, на какую кандидатуру премьера может согласиться Партия регионов, он отметил, что у партии есть свой кандидат, и это Виктор ЯНУКОВИЧ. «Мы предложим нашу кандидатуру, мы выслушаем предложения участников коалиции, и если мы увидим, что такие кандидатуры ведут переговоры в тупик, появятся новые кандидатуры», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

Отвечая на вопрос, сможет ли Партия регионов и он лично простить “Нашей Украине” оскорбления, которые звучали во время прошлой президентской и нынешней парламентской избирательных кампаний, Е.КУШНАРЕВ подчеркнул, что есть сфера большой ответственности, в частности, это касается и коалиции, которая формируется на 5 лет. И поэтому, по его словам, нет ничего невозможного. Он заметил, что в истории есть много примеров, когда государства после войн на взаимоуничтожение становились партнерами и друзьями. Е.КУШНАРЕВ считает, что можно переступить и через более серьезные раны и обиды во имя высшей цели. «Я готовлю себя к тому, чтобы забыть оскорбления», – сказал он.

Перед этим, выступая в эфире «5 канала”, представитель “Нашей Украины” Петр ПОРОШЕНКО категорически исключил возможность коалиции «Нашей Украины» с Партией регионов. Также он отметил, что он лично хотел бы видеть на должности премьер-министра представителя блока «Наша Украина». При этом он заметил, что вопрос премьерства может разрушить коалицию. Кадровые вопросы, по его мнению, должны быть последними в переговорах о создании парламентской коалиции.

На вопрос, почему же тогда разговаривают с Партией регионов, П.ПОРОШЕНКО сказал: «Говорить можно со всеми, но договариваться и говорить – это разные вещи». Он убежден, что на сегодня должна быть создана Оранжевая коалиция.