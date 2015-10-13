19 октября на Нацсовете реформ отчитаются о выполнении критериев для безвизового режима с ЕС – нардеп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мария Ионова на пресс-конференции в Киеве.

"Я думаю, что со всех сторон мы будем более оперативно двигаться ... И там будут тоже даны поручения", - сказала Ионова.

Она отметила, что всего в пакете по визовой либерализации есть 13 законопроектов, 2 из которых уже приняты в целом, 5 - за основу, 1 - направлен на доработку, рассмотрение 3 законопроектов было отложено, а 2 еще не вносились.

"Такая тенденция беспокоит как народных депутатов, так и, в первую очередь, Комитет по вопросам евроинтеграции", - сказала депутат и добавила, что последняя пленарная неделя показала, что "есть проблематика в качестве законопроектов".

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По словам Ионовой, председатель парламентского комитета Ирина Геращенко предложила создать рабочую комиссию из представителей ВР и правительства, экспертов, чтобы более оперативно и эффективно подготовить эти законопроекты, чтобы ВР могла принять их в начале ноября.

"Есть те законопроекты, конечно, которые мы будем принимать уже в декабре", - сказала Ионова и добавила, что "окончательное принятие так называемого "безвизового пакета" действительно может быть таким последним шансом получить безвизовый режим".

В то же время Ионова призвала «не драматизировать, что вообще уже все пропало». «Нет такой ситуации», - сказала она и добавила, что «есть еще время, у нас еще полный ноябрь работы Верховной Рады, начало декабря, мы знаем, что до 15 декабря мониторинг происходит, потом приезжает комиссия».

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Вместе с тем, научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко высказал мнение, что возможен вариант, что «в декабре никакого отчета не будет». «Я допускаю, что такое решение будет принято, чтобы отложить отчет, например, на весну», - сказал он.

Кроме того, Сушко отметил, что «любому специалисту понятно, что сейчас идет сознательный срыв нескольких наиболее существенных критериев, в частности критерия антидискриминационного».

В свою очередь, исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк выразила мнение, что «существует очевидный, откровенный саботаж со стороны генерального прокурора и со стороны президента» относительно выполнения нормы о независимом конкурсном отборе антикоррупционного прокурора и всего его ведомства.

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Как сообщал УНИАН, 13 октября премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что рассчитывает на рассмотрение и принятие парламентом в ноябре пакета законопроектов, необходимых для имплементации безвизового режима с Европейским Союзом.

"Надеюсь, что мы на первой пленарной неделе, которая начнется 3 ноября, начнем работу для принятия в целом всех законопроектов, необходимых для введения безвизового режима", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия до 15 декабря планирует оценить выполнение Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.