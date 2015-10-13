Социологи обнародовали результаты исследования симпатий избирателей на Западной Украине

Методом личного интервью в ключевых областных центрах было опрошено 800 респондентов. В ходе исследования использовалась вероятностная случайная выборка, ровно-наполнена областными центрами, которая отображает структуру населения в областных центрах по полу и возрасту. Предельная ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,2%.

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Согласно результатам исследования во Львове лидирует «Самопомощь» (31%), на втором месте – «БПП Солидарность» (12,9%). Далее идут «Гражданская позиция» (8,9%), «Народный контроль» (7,2%) и УКРОП (6,1%). При этом «Батькивщина» имеет 5,2%. Свобода 5,4%, 18,3% затруднились с ответом. Другие партии набирают 5%. На выборах мэра города абсолютным лидером является Андрей Садовый (49,3%), Дмитрий Добродомов (14,9%), третью позицию делят Игорь Зинькевич 5,8% (УКРОП) и Владимир Гирняк 6,4%

В Луцке лидирует «Украинское объединение патриотов – УКРОП» (21%). На втором месте – «Батькивщина» (16.1%), далее – «БПП Солидарность» (11.2%), «Самопомощь» (9.0%). «Радикальная партия» 5.4%. «Свобода» (6.4%). На выборах мэра города во второй тур выходят Николай Романюк (31,3%) и Александр Товстенюк (23%) от партии УКРОП, остальные кандидаты имеют менее 5% поддержки.

В Ивано-Франковске на первом месте «Свобода» (19,3%), на втором – «Украинское объединение патриотов – УКРОП» (15.2%), на третьем – «Самопомощь» (11,33%), «БПП Солидарность» «10.6%), «Батькивщина» (8.2%). На выборах мэра города лидируют: Александр Шевченко «20,8%», за право участия во втором туре борются Игорь Насалик (19.4%), Руслан Марцинкив (17%).

Комментируя результаты исследования, исполнительный директор «Института исследований регионального развития Украины», Виктор Лапшин отметил наличие прямых зависимостей рейтингов партий и рейтингов кандидатов в мэры городов: «Результаты «Украинского объединения патриотов» как партии, ярко показывают, что незначительные расхождения в рейтингах партий и кандидатов в мэры, могут быть использованы при верификации результатов выборов. Слишком большая разница в результатах может свидетельствовать о возможном использовании в ходе голосования «избирательных сеток».