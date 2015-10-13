Нидерланды призывали Украину и РФ приложить больше усилий для безопасности воздушного пространства

Совет безопасности Нидерландов призывает Украину и РФ приложить больше усилий для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на военно-воздушной базе Нидерландов сообщил председатель Совета безопасности Чиббе Яустра.

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"В связи с расследованием Совет безопасности Нидерландов сформулировал ряд рекомендаций, направленных на улучшение безопасности международной гражданской авиации в будущем. Государства, вовлеченные в вооруженный конфликт (на востоке Украины - УНИАН), должны приложить больше усилий для обеспечения безопасности их воздушного пространства. Другие государства, авиаоператоры и международные организаторы должны улучшить свой анализ опасностей", - сказал Яустра.

Он отметил, что авиакомпании должны быть более ответственными по отношению к маршрутам полетов, которые они выбирают. "Это потребует внесения изменений в правила международной авиации", - сказал Яустра.

Как сообщал УНИАН, Яустра заявил, что украинские власти не закрыли воздушное пространство над территорией боевых действий во избежание катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» летом 2014 года.

17 июля прошлого года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли. Большинство жертв - подданные Нидерландов.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

РФ 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила право вето на резолюцию о создании международного трибунала.

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После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".

11 августа Совет безопасности Нидерландов сообщил, что совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса МН17 нашла несколько фрагментов, которые могут принадлежать ракете, выпущенной из ЗРК "Бук". Эти части были найдены во время предыдущей миссии на востоке Украины и находятся в распоряжении уголовной следственной группы MH17 и Совета безопасности Нидерландов.