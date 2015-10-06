Турецкий Совбез обсудил нарушение российскими самолетами воздушного пространства страны

Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте главы правительства Турции, передает Lenta.ru.

Как говорится в сообщении, «на встрече были детально обсуждены, помимо всего прочего, события, происходящие в Сирии, и факты нарушения сирийско-турецкой границы», а также возможные меры, которые будут предприняты в случае дальнейших инцидентов.

Читайте такжеРоссия нарушала воздушное пространство Турции дважды - СМИ (видео)

В тексте говорится, что НАТО уже выразило солидарность с Турцией.

Как сообщал УНИАН, ранее МИД Турции вызвал российского посла для того, чтобы выразить ему протест в связи с нарушением дважды воздушного пространства страны.

Отмечается, что РФ подтвердила факт нарушения российским военным самолетом турецкого воздушного пространства в субботу.