Турецкий Совбез обсудил нарушение российскими самолетами воздушного пространства страны
Совет безопасности Турции, собравшийся в резиденции премьера Ахмета Давутоглу, обсудил инцидент с российскими военными самолетами, вторгшимися в воздушное пространство страны.
Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте главы правительства Турции, передает Lenta.ru.
Как говорится в сообщении, «на встрече были детально обсуждены, помимо всего прочего, события, происходящие в Сирии, и факты нарушения сирийско-турецкой границы», а также возможные меры, которые будут предприняты в случае дальнейших инцидентов.
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В тексте говорится, что НАТО уже выразило солидарность с Турцией.
Как сообщал УНИАН, ранее МИД Турции вызвал российского посла для того, чтобы выразить ему протест в связи с нарушением дважды воздушного пространства страны.
Отмечается, что РФ подтвердила факт нарушения российским военным самолетом турецкого воздушного пространства в субботу.