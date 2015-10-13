Украина на момент катастрофы рейса МН17 выполняла все рекомендации ICAO - Зубко

Об этом сообщил на брифинге вице-премьер-министр украины, глава Межведомственной комиссии по расследованию причин катастрофы Геннадий Зубко.

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При этом он подчеркнул, что Украина считает катастрофу террористическим актом, который нельзя было спрогнозировать.

Как сообщал УНИАН, следствие, проведенное Советом безопасности Нидерландов, пришло к выводам, что рейс МН17 был сбит в воздухе над восточной Украиной ракетой "Бук".