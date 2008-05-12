Ющенко едет в Литву

Сегодня, 12 мая, состоится государственный визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Литву.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу главы государства, во время визита состоится встреча президентов Украины и Литвы в узком кругу, заседание Совета Президентов Украины и Литовской Республики, а также переговоры Президента Украины с премьер-министром и председателем Сейма Литвы.

Глава Украинского государства посетит музей жертв геноцида и откроет экспозицию о Голодоморе в Украине 1932-33 гг.

Президент Украины также примет участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим в борьбе за независимость Литвы.