Ющенко едет в Литву
08:33, 12 мая 2008Политика
670 0
Президенты двух стран встретятся в узком кругу
Сегодня, 12 мая, состоится государственный визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Литву.
Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу главы государства, во время визита состоится встреча президентов Украины и Литвы в узком кругу, заседание Совета Президентов Украины и Литовской Республики, а также переговоры Президента Украины с премьер-министром и председателем Сейма Литвы.
Глава Украинского государства посетит музей жертв геноцида и откроет экспозицию о Голодоморе в Украине 1932-33 гг.
Президент Украины также примет участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим в борьбе за независимость Литвы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter