Украина встретила Лужкова предупреждением от СБУ

Предупредить международный скандал решили представители Службы безопасности Украины. Как передает 5 канал, в Симферопольском аэропорту, куда вчера вечером прибыл мэр Москвы Юрий Лужков, известный своими заявлениями о принадлежности Крыма России, они вручили чиновнику письменное предупреждение.

По словам Марины Бородиной, руководителя пресс-центра Главного управления СБУ в АРК: "В связи с резкими заявлениями господина Лужкова, которые он сделал во время своего прошлого визита в Севастополь в феврале этого года, а также во время предвыборной кампании в Москве в ноябре прошлого года, Службой безопасности Украины во время его нынешнего визита, ему было вручено соответствующее предупреждение о недопущении противоправных действий которые могут быть расценены как нарушение законодательства Украины".

На крымской земле Юрия Лужкова встретил небольшой митинг. Его участники держали транспаранты с надписями "Украина не Россия". Мэр Москвы Юрий Лужков приехал в Крым праздновать 225-ю годовщину Черноморского флота.