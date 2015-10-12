Надо перестать шельмовать нашу армию, особенно тем, кто пороха не нюхал - Порошенко

Об этом глава государства заявил в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского во время встречи с командирами боевых подразделений ВСУ, передает корреспондент УНИАН.

«Никоим образом я не разделяю огульного популистского критиканства в адрес главного генералитета и его вклада в создании Вооруженных сил Украины. Надо перестать шельмовать нашу армию, особенно тем, кто пороха не нюхал, на фронте не был, откупился или отгородился от него «белым» билетом инвалида», - отметил Порошенко.

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Кроме того, он также раскритиковал тех политиков, которые в погоне за рейтингами перед местными выборами рассказывают о национальной обороне, хотя это исключительно прерогатива президента и центральной власти.

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«Местные выборы не имеют никакого отношения к политике обороны государства, которая является и будет оставаться прерогативой Верховного главнокомандующего и центральной власти. Но все они поднимают на флаг попытку давать оценку украинским военным. Я уверен, что это политиканство надо прекратить», - подчеркнул Порошенко.