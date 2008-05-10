Блок Кличко винит в погроме людей Черновецкого

В Соломенском районе Киева совершено нападение на общественную приемную Блока Кличко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Кличко.

“В ночь против четверга неизвестными лицами было осуществлено дерзкое нападение на общественную приемную”, расположенную по адресу ул. Донецкая, 24, сообщает пресс-служба. По ее данным, “неизвестные, разбив окна, проникли в помещение приемной, где перевернули мебель, повредили агитационную продукцию и нанесли большой материальный ущерб”.

В связи с этим инцидентом, Блок Кличко заявляет, что “эти провокации четко вписываются в ряд черных технологий, которые применяют против Блока политические конкуренты”.

“Разгром общественной приемной, равно как и распространение фальшивой агитационной продукции и неправдивой информации о членах команды Виталия КЛИЧКО, является агонией действующей власти, которая отсчитывает последние дни своего хозяйствования в Киеве”, - заявили в Блоке Кличко.

Блок Кличко требует от правоохранительных органов принять немедленные меры для поиска и наказания заказчиков и исполнителей данного преступления.