После взрыва у дома депутат Кивалов решил снять свою кандидатуру с выборов мэра Одессы

Как передает корерспондент УНИАН, об этом Кивалов написал в Facebook.

Депутат заявляет, что неизвестные угрожают ему повторением в городе трагедии 2 мая 2014 года, если он не снимет свою кандидатуру с выборов мэра Одессы.

"Я снимаю свою кандидатуру с выборов мэра. Не могу, не имею морального права допустить, чтобы пролилась чья-то кровь", - подчеркнул он.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. В центре города застрелили несколько человек, в расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов позже произошел пожар, во время которого погибли люди. Всего 2 мая пострадали около 300 человек, погибли 48 человек.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 9 октября в 21.25 в дежурную часть милиции поступило сообщение о том, что на улице Тенистой (район Аркадии), неизвестные через забор бросили гранату во двор частного дома Кивалова. На месте взрыва осталась воронка диаметром 20 см, повреждены окна дома. В результате взрыва никто не пострадал.

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Кивалов тогда написал в Facebook, что получает СМС-сообщения с угрозами и связывает взрыв с тем, что является кандидатом на пост мэра Одессы.

Кроме того, 17 сентября около полуночи в Одессе у Дома приемов Международного гуманитарного университета, подконтрольного Кивалову, взорвали гранату. Пострадавших не было.

30 августа несколько десятков молодых людей ворвались в помещения комплекса данного вуза, в частности, проникли в здание на берегу Черного моря – в районе 8-й станции Большого Фонтана, взломав тяжелой техникой ворота. Кивалов оценил ущерб вузу почти в 1 млн грн.