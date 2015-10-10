В Одессе взрыв гранаты во дворе депутата Кивалова квалифицировали как хулиганство

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, по данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе 9 октября в 21.25 в дежурную часть милиции поступило сообщение о том, что на улице Тенистой (район Аркадии), неизвестные через забор бросили гранату во двор частного дома депутата Верховной Рады Кивалова. На месте взрыва осталась воронка диаметром 20 см, повреждены окна дома.

В результате взрыва никто не пострадал.

Кивалов в Facebook написал, что во время взрыва чудом никто не пострадал, так как буквально за 1 минуту до взрыва на месте образовавшейся воронки стоял его знакомый (вышел из дома покурить). Он утверждает, что получает смс-сообщения с угрозами и связывает случившееся с тем, что является кандидатом на пост мэра Одессы.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в Facebook написал, что не исключает «предвыборной пиар-акции».

«Пострадавших нет. Самого Кивалова во время взрыва в доме не было», – написал Шкиряк.