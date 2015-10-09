Россия заплатит высокую цену за свою агрессию - Порошенко

Об этом Порошенко сказал в интервью британской телерадиокомпании BBC, сообщает пресс-служба президента.

Отвечая на вопрос относительно того, какую цель преследует Путин в сирийском конфликте, Порошенко сказал: «Он хочет достичь глобальной дестабилизации, так же, как ровно 18 месяцев назад, когда российские солдаты появились в Крыму и начали "раскачивать" ситуацию, и аннексировали Крым в стиле аншлюса 1938 года, так же, как ровно 15 месяцев назад, когда российские военные появились на Донбассе...И сейчас они появились в Сирии. Цель – та же. Теряя экономическую состязательность, внутреннюю поддержку и внутреннюю стабильность, Россия пытается дестабилизировать глобальную безопасность и порядок».

Глава государства напомнил, что с самого начала российской агрессии Украиной были представлены неоспоримые доказательства присутствия в стране российских регулярных войск, действовавших вместе с террористами, которых поддерживала Россия поставками тяжелой военной техники, танков, ПЗРК, систем реактивного залпового огня и тому подобное.

Читайте такжеПорошенко: Путин стремится к "глобальной нестабильности" - BBC

«После российской агрессии в Крыму и на Донбассе была полностью разрушена послевоенная система безопасности в мире, основанная на Уставе Организации Объединенных наций и эффективном функционировании Совета безопасности ООН», - сказал президент.

Читайте такжеПорошенко рассчитывает, что Москва не будет вводить ограничения на украинские товары

Он также охарактеризовал ситуацию в Сирии как «полную дестабилизацию» в результате вмешательства российских военных.

«Я считаю, что Россия получит совсем другой результат. Так же, как мы продемонстрировали действенность нашей координации с Европой, Соединенными Штатами и всеми трансатлантическими партнерами и остановили российскую агрессию, и эффективным механизмом санкций "попросили" Россию заплатить за абсолютно безответственное, агрессивное поведение в отношении Украины», - отметил президент.