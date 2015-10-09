На Донбассе открывается еще один пункт пропуска
10:34, 09 октября 2015Политика
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На мариупольском направлении открывается новый контрольный пункт въезда/выезда "Новотроицкое", который будет включать в себя гуманитарно-логистический центр.
На мариупольском направлении открывается новый контрольный пункт "Новотроицкое" / donbasssos.org
Как передает мариупольский сайт 0629, пункт находится за КПВВ "Бугас" на трассе Мариуполь - Донецк.
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Открытие запланировано на сегодня с участием главы областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, первого заместителя председателя Госпогранслужбы Василия Серватюка, глави Волновахской районной ВГА Валерия Лубинца, мэра Волновахи и священнослужителей.
Напомним, 23 августа заработал обновленный КПВВ "Зайцево" на артемовском направлении.
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