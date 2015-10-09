На Донбассе открывается еще один пункт пропуска

На мариупольском направлении открывается новый контрольный пункт въезда/выезда "Новотроицкое", который будет включать в себя гуманитарно-логистический центр.

Как передает мариупольский сайт 0629, пункт находится за КПВВ "Бугас" на трассе Мариуполь - Донецк. Читайте такжеВ зоне АТО в полном объеме функционируют два контрольных пункта въезда-выезда - ГПС Открытие запланировано на сегодня с участием главы областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, первого заместителя председателя Госпогранслужбы Василия Серватюка, глави Волновахской районной ВГА Валерия Лубинца, мэра Волновахи и священнослужителей. Напомним, 23 августа заработал обновленный КПВВ "Зайцево" на артемовском направлении.

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