Завтра на Донетчине заработает новый пункт пропуска - Жебривский

Об этом руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил на своей странице в Фейсбук.

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"Лично убедился: здесь все готово для того, чтобы 23 августа с 6 утра начать пропуск. Сам пункт построен по польскому варианту: расширена транспортная полоса, созданы специальные "карманы" для заезда машин. Установлено по три контрольно-пропускных кабинки в каждую сторону, чтобы несколько автомобилей одновременно могли проходить проверку и не мешать движению. Увеличено количество фискалов и пограничников, поэтому ожидаем, что пропускная способность КПВВ возрастет в 2-3 раза. Все это сделано для того, чтобы людям не приходилось стоять часами в пробках", - написал Жебривский.

Он также уточнил, что "КПВВ оборудован всеми удобствами, а также обнесен железобетонными плитами, на которых развешаны баннеры с надписями "Украина любит тебя!", "Украина тебя ждет!". Жители Донецкой области, которые вынужденно оказались на временно оккупированной территории, должны чувствовать поддержку и понимание, что они дома, что в Украине на самом деле свободная жизнь, и есть перспектива развития".