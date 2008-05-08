Ющенко объяснил, что на инаугурацию Медведева его не звали

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет открытие в Москве выставки икон из своей частной коллекции "знаком великого уважения к соседу».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на мини-пресс-конференции после завершения митинга возле мемориального комплекса «Савур-Могила» в донецкой области.

В частности, В.ЮЩЕНКО напомнил, что по договоренности с Владимиром ПУТИНЫМ 6 мая он открыл в Москве выставку украинского прикладного искусства, «собственно, выставку своих коллекций».

«Выставка была открыта и посвящена тем событиям, которые сегодня происходят по всей земле бывшего Советского Союза ко Дню Победы. Этим бы я хотел передать знак великого уважения к своему соседу», - сказал глава государства.

Кроме того, на вопрос, почему он не присутствовал вчера на инаугурации Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА, В.ЮЩЕНКО сказал: «Дело в том, что на инаугурацию Президента России были приглашены только послы иностранных государств, и это было установлено протоколом». По словам В.ЮЩЕНКО, «там не было ни одного Президента».

Как сообщал УНИАН, в Музее личных коллекций Государственного музея изобразительного искусства им. Пушкина открылась выставка «На алтаре времени»: скульптура и народная икона ХІХ столетия из коллекции Президента Украины В.ЮЩЕНКА.

На выставке представлены созданные народными мастерами храмовые скульптуры и народные иконы ХІХ ст. из разных регионов Украины. Выставка насчитывает 63 экспоната.