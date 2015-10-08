ЦИК отменил решение Харьковской ОИК об отказе в регистрации кандидатов от "Оппозиционного блока"

Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

Как отмечается в сообщении, Комиссия на своем заседании отменила постановление Харьковской областной избирательной комиссии от 1 октября 2015 № 77 "Об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Харьковского областного совета, включенных в избирательный список кандидатов в депутаты региональной организации политической партии "Оппозиционный блок" в Харьковской области на выборах депутатов Харьковского областного совета 25 октября 2015 года".

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Комиссия обязала Харьковский облизбирком к 8 октября 2015 года решить вопрос о регистрации кандидатов в депутаты Харьковского областного совета в многомандатном избирательном округе, включенных в избирательный список Региональной организации политической партии "Оппозиционный блок" в Харьковской области.

Кроме того, ЦИК отменила постановление Славянской городской избирательной комиссии Донецкой области от 6 октября 2015 № 3 "Об отказе в регистрации кандидата на должность городского головы от Политической Партии "Оппозиционный блок" Ляха В.М." и обязала ее не позднее 8 октября 2015 года повторно решить вопрос о регистрации кандидата на должность Славянского городского головы, подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН ранее, в Харькове партия "Оппозиционный блок" не принимала решения о выдвижении собственного кандидата на пост городского головы.