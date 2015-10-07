Норвегия увеличивает поддержку реформ в Украине на 80 миллионов крон

Правительство Королевства Норвегия увеличивает поддержку реформ в Украине на 80 миллионов норвежских крон.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Норвегии.

"Украина продемонстрировала настоящую готовность внедрять далеко идущие реформы и добиваться европейской интеграции. Это является отчетливым и правильным выбором, и заслуживает нашей поддержки. Поэтому правительство предлагает увеличить поддержку Украины на 80 миллионов норвежских крон", - подчеркнул министр иностранных дел Норвегии Бьорге Бренде.

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В то же время, он отметил, что в целом норвежская поддержка Украины в 2016 году достигнет примерно 390 млн норвежских крон. Эти средства будут использованы для усиления процесса всеобъемлющих реформ, которые инициировало украинское правительство.

В правительстве Норвегии отмечают, что главными направлениями реформирования являются судебная реформа и эффективное управление, реформа энергетического сектора и энергоэффективность, улучшение конкурентоспособности страны и усиление частного сектора и предпринимательства.

Кроме того, дополнительно будут выделяться средства на поддержку внутренне перемещенных лиц с востока Украины.