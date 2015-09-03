Туск призвал Евросоюз усилить поддержку реформ в Украине

Об этом он заявил в Брюсселе в ежегодной речи к послам Евросоюза, передает собственный корреспондент УНИАН.

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Также президент Европейского совета выразил удовлетворение единством, которое сохраняется среди стран-членов ЕС в вопросе санкций против России. "Я рад, что Евросоюз сохранил свое единство в отношении санкций, которые были введены в отношении России после незаконной аннексии Крыма. Путь вперед - это удвоить наши усилия по поддержке процесса реформ в Украине и противодействовать попыткам дестабилизировать ситуацию в стране", - заявил Дональд Туск.

Он считает, что дело Украины - "это проверка европейских фундаментальных ценностей в регионе". По его словам, страны региона наблюдают, "могут ли быть нарушены суверенные границы, поскольку это имеет огромные последствия для их собственной безопасности".

"Они хотят знать, будущее - это верховенство права или смесь мышц и коррупции, которые им известны из прошлого. Будущее Украины - это зеркальное отражение будущего Европейского Союза как глобального игрока", - уверен Дональд Туск.

Он напомнил о недавнем визите в Брюссель президента Петра Порошенко, который позволил обсудить продолжающийся конфликт. "Будем надеяться на соответствующее выполнение Минских договоренностей, которые за последние месяцы были близки к развалу. Последние драматические события в Киеве только доказали, насколько сложным является этот процесс", - подчеркнул президент Европейского совета.