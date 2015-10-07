Шокин предлагает привлечь специалистов США к расследованию дела "бриллиантовых прокуроров"

Такое предложение Шокин высказал во время встречи с послом США в Украине Джеффри Пайеттом, сообщили в пресс-службе ГПУ.

«Генеральный прокурор высказал предложение о привлечении американских специалистов для изучения, оказания практической помощи и выработки рекомендаций по расследованию уголовного производства в отношении Шапакина и Корнийца», - отмечается в сообщении.

Участники встречи также обсудили состояние расследования уголовного производства в отношении этих бывших работников прокуратуры. Шокин высказался за то, чтобы это дело было направлено в суд в возможно сжатые сроки.

Читайте такжеВ ЕС напомнили о нерешенных проблемах с Антикоррупционной прокуратурой

В свою очередь, посол США отметил, что это дело должно расследоваться без внешнего давления и влияния, в соответствии с принципами верховенства права, но в то же время с обеспечением максимальной независимости работников, которые его расследуют.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Шокин уволил из органов прокуратуры подозреваемых во взяточничестве первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Корнийца.

Их обоих задержали в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля. По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности.

«Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн», - заявили в СБУ.

Во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Читайте такжеГенпрокуратура объявила конкурс на антикоррупционного прокурора

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцем меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн.

31 июля Корниец вышел из СИЗО после внесения залога.

1 октября адвокат Корнийца сообщил, что его подзащитный обратился в Окружной административный суд Киева с иском, в котором просит признать его увольнение незаконным, восстановить в должности и обязать ГПУ выплатить ему среднемесячный заработок за время вынужденного прогула.