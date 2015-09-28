В ГПУ надеются, что дело "бриллиантовых прокуроров" передадут в суд через месяц-полтора

Об этом заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько сообщил в комментарии телеканалу «112. Украина».

«Дело так называемых «бриллиантовых прокуроров» расследуется. Нам, я думаю, осталось в пределах месяц-полтора, чтобы завершить все необходимые экспертизы и дополнительные следственные действия для того, чтобы основной массив уголовного производства пошел в суд. Будет еще несколько уголовных производств, по которым мы будем продолжать расследование, поскольку они нуждаются в углубленной проверке... Но основной массив пойдет в суд, по нашим подсчетам, в рамках месяца-полутора», - заявил он.

Касько также отметил, что Генпрокуратура еще имеет много наработок.

«В ближайшее время вы увидите свежие задержания и свежие уголовные производства», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Корниец и Шапакин были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности. Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долларов, а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн. 31 июля Корниец вышел из СИЗО после внесения залога.

16 июля генпрокурор Виктор Шокин уволил Шапакина и Корнийца из органов прокуратуры.

21 июля Апелляционный суд Киева сохранил Шапакину меру пресечения в виде ареста и изменил право внесения залога в размере 6,4 млн грн.