В Минске украинская сторона подняла вопрос присутствия на Донбассе новейшего оружия РФ - Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат, уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования в Донецкой и Луганской области Ирина Геращенко.

«Украинская делегация на вчерашних переговорах в Минске очень жестко поставила вопрос о присутствии новейшего российского оружия современного производства, в частности, комплексов “Буратино”, зафиксированных СММ ОБСЕ и сфотографированных ею», - сообщила Геращенко и додада: «Братьям» не было что ответить.

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«Так же я в очередной раз жестко поставила вопрос незаконного перемещения на территорию Украины российских ”гумконвоев”. В течение года к нам в страну вторглось уже 40 конвоев, это 4 460 грузовиков. Наши пограничники смогли осмотреть лишь 34 – так называемое визуальное наблюдение, когда им на российских таможнях показали хвост проезжающих мимо машин через пограничные пункты ” Донецк” и ” Матвеев Курган”, граничащих с неподконтрольными оккупированными территориями», - отметила Геращенко.

«И мы не знаем, что в них завозилось, но точно не гуманитарная помощь . МИД после каждого конвоя присылает ноты с протестом, а Путин «слушает да ест». Мы боремся за возвращение всех перемещений на украинскую территорию в правовое поле», - подчеркнула Геращенко.