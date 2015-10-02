Миссия ОБСЕ обнаружила на Донбассе "смертоносную" российскую систему "Буратино" - Хуг

Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters.

Замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил агентству, что наблюдатели впервые на востоке Украины увидели тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Буратино". Они обнаружили ее на тренировочной площадке боевиков в деревне Круглик недалеко от Луганска.

"Мы видели это оружие на той тренировочной площадке, - сказал Хуг. - Обе стороны договорились год назад отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения. Присутствие его около линии соприкосновения, конечно, придает обеспокоенности, так как это оружие должно быть в хранилище и не должно использоваться".

Хуг сказал, что "Буратино" это - "неизбирательное и очень разрушительное" оружие. Сайт журнала Popular Mechanics назвал эту систему "адом на земле" для всех, на кого она наведена, отмечает Reuters.

Читайте такжеОБСЕ зафиксировала большое скопление тяжелого вооружения у боевиков "ДНР" - отчет

"Буратино" может оснащаться ракетами с термобарическим составом, которые распыляют специальную смесь в воздухе вокруг цели, а затем эта смесь воспламеняется. Данный тип оружия способен уничтожить несколько городских кварталов.

Эту систему производит только Россия, и она не экспортировалась в Украину до того, как вспыхнул вооруженный конфликт на Донбассе, свидетельствуют данные IHS Jane's Group и Stockholm International Peace Research Institute, который изучает поставки вооружений по всему миру.

Читайте такжеОБСЕ заявила об отсутствии тяжелого вооружения в местах хранения

Согласно IHS Jane's и неофициальной базе поставок вооружений Стокгольмского института, Россия экспортировала ТОС-1 только в Азербайджан, Ирак и Казахстан. Представитель Минобороны Украины Владислав Селезнев сообщил, что в арсенале ВСУ нет "Буратино".

Данная находка "предположительно может говорить о сохранении интереса Москвы к Украине, несмотря на смещение фокуса на Сирию", отмечает агентство.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ констатирует, что на линии столкновения третью неделю наблюдается тишина

Напомним, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов еще в начале этого года сообщал, что на востоке Украины против украинских военнослужащих применяются мощные современные системы залпового огня, среди которых есть и система "Буратино". Впервые об использовании боевиками системы ТОС-1 "Буратино" на Донбассе в СНБО сообщили 14 января текущего года.