Очередной российский "гумконвой" вторгся в Украину

Об этом сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире канала "112" .

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Он отметил, что российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного 40-го так называемого "гуманитарного конвоя".

"В период с 7 до 8 часов (30 сентября - УНИАН) через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину проследовали две колонны конвоя в составе 112 автомобилей. Они перевозили продукты питания и медикаменты", - сообщил Андрей Демченко.

Он подчеркнул, что в очередной раз перемещение "гумконвоя" нарушило нормы как украинского, так и международного законодательства, а также согласованные с Международным комитетом Красного Креста модальности.

"Контроль украинской межведомственной группы осуществлялся только путем визуального наблюдения, без выполнения контрольных функций", - сообщили в Госпогранслужбе.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержание которых украинской стороне неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В МИД неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".