Украинцам открыли информацию о чиновниках аппарата Рады и секретариата Гройсмана
10:36, 07 октября 2015Политика
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Обнародована информация обо всех чиновников аппарата Верховной Рады и секретариата председателя ВР.
Рада стала более открытой к украинцам / Фото УНИАНІ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.
Он заявил, что таким образом сделан “очередной шаг к открытости Верховной Рады Украины”.
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По словам Гройсмана, обнародована информация обо всех чиновников аппарата парламента.
“Я считаю, что вся страна должна знать и иметь доступ к публичной информации относительно аппарата парламента, а также секретариата председателя ВР”, - подчеркнул Гройсман.
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