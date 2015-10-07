Украинцам открыли информацию о чиновниках аппарата Рады и секретариата Гройсмана

10:36, 07 октября 2015
Политика
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Обнародована информация обо всех чиновников аппарата Верховной Рады и секретариата председателя ВР.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.

Он заявил, что таким образом сделан “очередной шаг к открытости Верховной Рады Украины”.

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По словам Гройсмана, обнародована информация обо всех чиновников аппарата парламента.

“Я считаю, что вся страна должна знать и иметь доступ к публичной информации относительно аппарата парламента, а также секретариата председателя ВР”, - подчеркнул Гройсман.

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