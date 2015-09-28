В "Блоке Порошенко" предлагают размещать на сайте ВР тексты депутатских запросов

Об этом говорится в размещенном на сайте ВР законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно размещения текста депутатского запроса" (регистрационный номер 3182).

В проекте отмечается, что "если в депутатском запросе содержится информация с ограниченным доступом, на официальном веб-сайте Верховной Рады можно найти его краткое содержание, объявленное председательствующим на пленарном заседании Верховной Рады". Такие изменения предлагается внести в закон о регламенте ВР.

Также предлагается, чтобы аппарат Верховной Рады присылал текст депутатского запроса к президенту Украины вместе с соответствующим постановлением Верховной Рады и в тот же день размещал его на официальном веб-сайте Верховной Рады.

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Как написала Геращенко в Facebook, за то, чтобы все депутатские запросы были публичными и обязательно обнародовались на сайте ВР, она вместе с коллегами борется "с 2008 года, со своей первой каденции".

По ее словам, она неоднократно регистрировала вместе с коллегами-депутатами соответствующие изменения в регламент ВР, однако их никогда не выносили в сессионный зал, а "нам рассказывали какой-то бред вроде, что это невозможно, потому что запросы могут содержать государственную тайну, хоть первокласснику было понятно, что содержать они могут разве что лоббистские просьбы".

"И вот когда вся страна увидела расценки на запросы, тем более считаю необходимым обнародовать все без исключения запросы, которые идут от депутатов. Поздравляю соответствующее решение спикера Гройсмана, но считаю, что оно должно быть закреплено в регламенте, чтобы ВР не передумала, секретариат что-то там не забыл, или следующий спикер не изменил другим своим распоряжением. Внесли с Ионовой и Луценко соответствующие предложения - законопроект изменений к регламенту об обязательном обнародовании текстов запросов", - подчеркнула Геращенко.

Как известно, 17 сентября в сессионном зале ВР генеральный прокурор Виктор Шокин продемонстрировал видео, на котором якобы народный депутат Игорь Мосийчук называет расценки за обнародование депутатского запроса. В частности говорится о том, что за запрос народного депутата по коммерческим вопросам следует заплатить 10-15 тыс. долларов, а за депутатское обращение к властным структурам – от 3 до 5 тыс. долларов.