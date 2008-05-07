Тимошенко будет продавать аэропорты без взлетных полос

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что при приватизации аэропортов, которая будет проводиться в рамках подготовки Украины к проведению в 2012 году финальной части Чемпионата Европы по футболу, взлетные полосы и навигационные функции останутся в собственности государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на пресс-конференции в Кабинете министров после завершения заседания правительства.

«Сегодня мы полностью завершили наведение порядка в подходе к владению государством аэропортами и привлечению инвесторов для строительства терминалов. Мы вышли на прямую дорогу по подготовке к Евро-2012, и в ближайшие месяцы будут проведены все прозрачные и конкурентные процедуры по привлечению инвесторов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что в результате приватизации вся земля аэропортов вместе с взлетными полосами будет сохранена в государственной собственности. «За государством также останутся все функции по безопасности, навигации, диспетчерские. Земля будет передаваться в аренду, а не продаваться. Все коммерческие объекты – терминалы, заправки, магазины, склады и парковки – будут на открытом конкурсе предлагаться инвесторам на государственных условиях», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.