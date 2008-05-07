Единый Центр хочет подчинить Кабмин Совету демкоалиции

Стратегические вопросы деятельности правительства должны одобряться и утверждаться к выполнению Советом демократической коалиции.

Об этом в интервью сайту «ГАРТ» сказал народный депутат (фракция «Наша Украина – Народная самооборона»), член «Единого центра» Виктор ТОПОЛОВ.

По его мнению, правительство Юлии ТИМОШЕНКО до сих пор не приступило к выполнению коалиционного соглашения.

«За неполных полгода правления правительства ТИМОШЕНКО страна оказалась в ситуации, когда фактически никто ни за что не отвечает», – сказал В.ТОПОЛОВ.

По его мнению, это очень опасный прецедент, поскольку на досрочных парламентских выборах украинские граждане доверили власть демократическим силам, которые задекларировали в коалиционном соглашении свои намерения улучшать жизнь в Украине.

«Парадокс заключается в том, что коалиционное правительство ТИМОШЕНКО так и не приступило к реализации положений этого соглашения, которое, кстати, содержит инициативы Президента ЮЩЕНКО», – отметил В.ТОПОЛОВ.

По его убеждению, действуя по собственному усмотрению, правительство Ю.ТИМОШЕНКО фактически игнорирует коалиционное соглашение и сам факт сотрудничества с парламентской коалицией.

«Такая деятельность Кабмина с каждым днем становится неконтролированной и непредсказуемой и не отвечает воле избирателей, которые предоставили политикам-правительственным чиновникам мандат доверия», – считает он.

Чтобы остановить непрогнозируемые негативные тенденции в стране, В.ТОПОЛОВ предлагает внедрить механизм усиленного взаимодействия между коалицией и правительством Ю.ТИМОШЕНКО.

«Единый Центр» предлагает регулярно проводить заседания Совета коалиции с участием соответствующих министров для обсуждения стратегических тем деятельности правительства. Стратегические вопросы деятельности правительства должны одобряться и утверждаться к выполнению Советом коалиции. Это нормальная демократическая процедура», – считает депутат.

В.ТОПОЛОВ отметил, что первой важной темой для такого обсуждения должен стать вопрос деятельности экономического блока правительства, в частности, в сфере приватизации и энергетики. «Совет коалиции должен детально проанализировать и остановить практику избыточного использования правительством административных инструментов в экономической политике», – убежден он.