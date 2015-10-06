В заявлении о переносе псевдовыборов боевики назвали оккупированную территорию Луганской и Донецкой областями





"За это время Украина будет обязана выполнить все взятые на себя по Минским соглашениям обязательства. А именно: предоставить Донбассу особый статус, не допустить преследования и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой и Луганской областей, а также переголосовать поправки в Конституцию в новой, согласованной с нами редакции", - отметили представители так называемых "республик".

Напомним, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

Порошенко по ее итогам заявил, в частности, участники отметили недопустимость проведения псевдовыборов 18 октября и 1 ноября на Донбассе и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил: во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР" "будет принят отдельный закон".