В Высшем совете юстиции пытаются покрыть судей, спровоцировавших жертвы на Майдане – Куприй

Об этом Виталий Куприй написал на своей странице в Facebook после заседания дисциплинарной секции ВСЮ по поводу увольнения этого судьи за нарушение присяги. Депутат принял участие в этом заседании.

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Куприй напомнил, что в первых числах декабря 2013 года участники протестов в центре Киева заняли здание Киевской городской госадминистрации и организовали внутри пункт питания и обогрева людей. При этом народными депутатами Украины велось круглосуточное дежурство и осуществлялся прием граждан. Сам Куприй в то время возглавлял юридическую службу революционной КГГА и был очередным комендантом.

«Чтобы легализовать силовое освобождение здания от людей, Киевсовет подал иск в Шевченковский райсуд столицы о запрете депутатам и избирателям на пользование коммунальной собственностью. Судья Кравец в гражданском (а не административном) производстве с нарушением правил подсудности, других норм процессуального права вынес решение об обеспечении иска с требованием освободить КГГА. Решение было вынесено 3 декабря в ночное время, так же, как другие судьи приняли ряд постановлений, которыми запрещалось проведение мирных акций протеста», – отмечает Виталий Куприй.

По его словам, все эти судебные определения стали основанием для «беркутовского» штурма Майдана, а также КГГА. «Утро 10 декабря запомнилось мне баррикадами, водой из пожарного гидранта, дымовыми шашками и силовым противостоянием с правоохранителями», – вспоминает депутат.

Однако, говорит он, «у определенных чиновников, как оказалось, очень короткая память». Так, член ВСЮ от прокуратуры Владимир Комков выступил с докладом, «суть которого заключалась в том, что Кравец – невинный ягненок». «И не беда, что его решение отменила апелляция, Высшая квалификационная комиссия судей вынесла ему выговор, а временная специальная комиссия по проверке судей однозначно указала на его вину. В своей защите Кравец настаивал, что его решение не выполнено и не нанесло никакого вреда», – рассказал Виталий Куприй.

«Такого цинизма стерпеть я не мог и попросил слова. Я четко обрисовал картину происходившего в КГГА в начале декабря 2013-го. Главное – что такие приспешники режима Януковича, как Кравец, привели к крови, увечьям и смертям на Майдане. Считаю, что мне удалось убедить присутствующих членов дисциплинарной секции ВСЮ в необходимости изменить свое мнение. Судью Кравца рекомендовано уволить за нарушение присяги», – добавил депутат.