В УКРОПе назвали 4 шага для остановки агрессора

«Я считаю, что для урегулирования конфликта на Донбассе нам необходимо возвращаться к формату переговоров с привлечением США, а также отдельно Европейского Союза, а не только определенных стран ЕС», – сказал Виталий Куприй в эфире программы «Право на владу» на телеканале «2+2».

Кроме того, считает Куприй, Украину необходимо продвигать по пути реформ: сделать ее сильной, богатой, бороться с коррупцией. «Это действительно то, чего не хочет Путин», – уверен депутат.

Еще два шага – это улучшение обороноспособности страны, усиление добровольческого движения, а также легализация оружия. «Коль уж оружие есть, давайте его легализировать, учить людей обращаться с ним и ставить этот вопрос под контроль общества», – добавил Виталий Куприй.