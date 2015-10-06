Житель Житомира вербовал знакомых в "ДНР"

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Житомирской области.

Согласно сообщению, в течение последних нескольких месяцев житель Житомира, который в прошлом году по собственной инициативе вступил в бандитскую группировку "ДНР", неоднократно звонил своим знакомым и предлагал присоединиться к незаконным вооруженным формированиям.

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При этом вербовщик отмечал возможность личного обогащения. Оружие и боеприпасы для организации терактов и вооружение диверсионных групп на территории региона злоумышленник планировал передавать потенциальным террористам по почте.

На прошлой неделе было принято решение об объявлении житомирянам, которым поступали вербовочные предложения и которые не отвергли их, официального предупреждения от СБУ.

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Вербовщика-боевика "ДНР" СБУ объявила в розыск. Ему заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 УК Украины.

По данным СБУ, злоумышленник также является подозреваемым в еще одном уголовном производстве - он активный участник антимайдана в Киеве и Донецке, причастен к организации преследования активистов Революции Достоинства и избиении участников Евромайдана в Житомире.