У Тимошенко хотят контролировать всю вертикаль власти

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что Верховная Рада должна в первую очередь рассмотреть вопрос о назначении руководства Фонда государственного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ТУРЧИНОВ высказал на брифинге в Кабинете Министров.

"Соответствующее представление Кабинета Министров внесено, и я не вижу никаких оснований, чтобы этот вопрос не рассмотреть одним из первых и прекратить позорить государство, прекратить создавать открытую форму саботажа. Это очень важно для экономики страны», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он считает, что следующая парламентская неделя будет отмечена также и «конституционным процессом». «Необходимо создание жесткой вертикали, чтобы никто не злоупотреблял служебным положением, саботируя решение Кабинета Министров. Необходимо подчинить местные администрации Кабинету Министров», - считает он.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Кабмин отстранил Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности главы ФГИУ и назначил выполнять эти обязанности А.ПОРТНОВА. Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

7 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие этих распоряжений правительства и направил в Конституционный Суд представления по поводу конституционности распоряжений правительства о руководстве Фонда госимущества.

В то же время 25 апреля премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО представила коллективу ФГИУ А.ПОРТНОВА как и.о. председателя Фонда.

В тот же день В.ЮЩЕНКО повторно остановил распоряжение Кабмина от 6 февраля об изменениях в руководстве ФГИ и о начале конкурса по продаже ОАО “Одесский припортовый завод”.