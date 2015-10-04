Киевляне считают, что выборы в "ЛНР/ДНР" должны проводить только после вывода иностранных войск – опрос
Две трети киевлян считают, что выборы местной власти на неподконтрольных Украине территориях должны проводиться только после вывода оттуда иностранных войск.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
На вопрос «Как Вы считаете, выборы на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей должны проводиться до вывода иностранных войск или после этого?», почти 65% опрошенных ответили, что выборы должны состояться только после вывода войск, и лишь более 12%, что до этого момента возможно их проведение на территориях «ЛНР/ДНР».
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Также киевлян спросили об их отношении к новой Конституции Украины. Поскольку Минские договоренности предусматривают вступление в силу новой Конституции, что предусматривает в качестве ключевого элемента децентрализацию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, представители КМИС спросили респондентов: кем должно приниматься это решение, по их мнению?
Больше половины киевлян, а именно 54,5%, ответили, что народом Украины на референдуме, около 10%, что Верховной Радой, чуть меньше считают, что указом президента Украины, а 15,7% столичных респондентов против такой Конституции.
Справка. Киевский международный институт социологии (КМИС) в октябре 2015 года провел репрезентативный опрос взрослого населения города Киева в возрасте от 18 лет. Полевой этап исследования проходил с 3 по 4 октября 2015 года. Всего было опрошено 402 респондента.