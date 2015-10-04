Киевляне считают, что выборы в "ЛНР/ДНР" должны проводить только после вывода иностранных войск – опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

На вопрос «Как Вы считаете, выборы на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей должны проводиться до вывода иностранных войск или после этого?», почти 65% опрошенных ответили, что выборы должны состояться только после вывода войск, и лишь более 12%, что до этого момента возможно их проведение на территориях «ЛНР/ДНР».

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Также киевлян спросили об их отношении к новой Конституции Украины. Поскольку Минские договоренности предусматривают вступление в силу новой Конституции, что предусматривает в качестве ключевого элемента децентрализацию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, представители КМИС спросили респондентов: кем должно приниматься это решение, по их мнению?

Больше половины киевлян, а именно 54,5%, ответили, что народом Украины на референдуме, около 10%, что Верховной Радой, чуть меньше считают, что указом президента Украины, а 15,7% столичных респондентов против такой Конституции.

Справка. Киевский международный институт социологии (КМИС) в октябре 2015 года провел репрезентативный опрос взрослого населения города Киева в возрасте от 18 лет. Полевой этап исследования проходил с 3 по 4 октября 2015 года. Всего было опрошено 402 респондента.