ОБСЕ зафиксировала скопление танков боевиков около Мариуполя

Беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал тяжелое вооружение боевиков "ДНР" около Мариуполя, сообщает Украинская правда со ссылкой на отчет миссии, который был опубликован 3 октября.

"Так, БПЛА зафиксировал нарушения соответствующих линий отвода вооружение два танка в контролируемом "ДНР" поселке Мичурином (55 километров северо-восточнее Мариуполя)", - говорится в сообщении.

Еще два танка были зафиксированы в оккупированном Безимянном (29 километров восточнее Мариуполя) и 20 танков в подконтрольном "ДНР" Солнцевом (61 километре к юго-востоку от Мариуполя).

Также в отчете отмечается, что наблюдатели посетили пять мест расположения тяжелых вооружений ВСУ, которые соответствуют линиям отвода вооружение. Они отметили, что "часть оружия была перемещена в два места рядом, одно из которых было в населенном пункте".

"Одна из локаций была обнаружена пустой. Ранее, 15 августа, наблюдатели зафиксировали там 12 противотанковых пушек "Рапира" калибром 100 миллиметров" - отмечает издание.

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Как сообщал УНИАН, ранее наблюдатели ОБСЕ обнаружили исчезновение трех гаубиц и пушек с хранилища вооружения террористов "ДНР", отведенного в рамках выполнения минских соглашений.