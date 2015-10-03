Парижские соглашения: реакция украинских политиков

Лидеры стран "нормандской четверки" в Париже договорились об отводе вооружений до 100 мм в зоне АТО, амнистию боевиков и иммунитет для кандидатов в местных выборах на оккупированных территориях, сообщает ТСН.ua.

"Вместе с тем отмечено, что выборы должны состояться с облюдением украинского законодательства, но не факт, что боевики согласятся отменить свои фейковые выборы 18 октября и 1 ноября. Хотя Путин пообещал, что попытается уговорить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судя по заявлениям лидеров стран "нормандской четверки", выполнение минских соглашений до конца 2015 года вряд ли удастся достичь. По крайней мере, об этом открыто говорит президент Франции Франсуа Олланд. Он говорит, что сначала должны состояться выборы, а потом Украина начнет возвращать контроль над границей с Россией в оккупированных боевиками районах. И только после выборов состоится вывод иностранных вооруженных формирований из Донбасса.

Канцлер Германии Ангела Меркель своим заявлением о том, что пока речь не идет о восстановлении суверенитета Украины над Крымом, а только над Донбассом, дала повод некоторым российским политикам думать и публично говорить о том, что Запад вообще может отказаться от идеи о возвращении Крыма в состав Украины.

Результаты, достигнутые в ходе переговоров в Париже, вызвали неоднозначную реакцию украинских политиков.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что в Париже Украину продали Путину.

Он напомнил, что по результатам переговоров Меркель заявила, что особый статус для Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины. А французский президент заявил, что террористы, которые будут принимать участие в выборах, должны получить амнистию и иммунитет.

"Трагическая история 30-х годов 20 века ничему, увы, не научила Меркель и Олланда. Они делают те же катастрофические ошибки, что и их предшественники Чемберлен и Даладье, которые заставили чехословацкого президента Бенеша согласиться на оккупацию Гитлером Судет, надеясь этим остановить фюрера. Политика умиротворения агрессора, которую нынешние недальновидные европейские лидеры проводят за счет Украины, не остановит Путина, как она не остановила Гитлера. Из-за близорукости и жадности европейских лидеров, а также отстраненности США - Украина и мир на пороге больших потрясений", - считает Ляшко.

Народный депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко считает, что договоренности в Париже в самом деле были записаны еще в февральских минских соглашениях, а после встречи "нормандской четверки" об этом начали говорить открыто.

"Маски сброшены. Вчерашние договоренности "нормандской четверки" показали, что то, о чем мы говорили последний год - оказалось правдой. Сначала выборы на оккупированной территории, амнистия, суды, народная милиция и другие прелести. Затем - восстановление контроля над границей. В отдаленной перспективе. Если Путин захочет И это не касается Крыма. Про Крым уже и речи не идет", - написал Семенченко в Facebook.

Депутат уверен, что эти соглашения превращают Украину в сателлита России с "легализированными террористами, с Путиным-миротворцем и снятыми санкциями". "Это не то, за что умирала Небесная сотня", - считает Семенченко.

Нардеп уверяет, что будет делать все, чтобы "минским" и "нормандским друзьям не удалось реализовать этот сценарий".

Лидер националистической ВО "Свобода" Олег Тягнибок считает, что "парижские соглашения" стали очередным шагом на пути к полной сдаче Донбасса агрессору.

"Путин добился того, чего хотел: сначала – амнистия сепаратистам, выборы и легализация их власти, их "судьи", "прокуроры" и "милиция", а лишь потом, возможно, – возвращение Украине контроля на рубежом". - написал Тягнибок в блоге на Украинской правде.

Лидер "Свободы" отметил, что Москва с реализацией этих соглашений продолжит контролировать оккупированные территории через своих марионеток, а финансовое бремя вешает на шеи украинцев.

Лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук, в отличие от предыдущих политиков, считает "парижские соглашения" положительными. Он считает, что встреча "нормандской четверки" вселяет надежду на то, что минские соглашения будут реализованы всеми сторонами в полном объеме.

По его словам, договоренности, достигнутые в Париже, в том числе о проведении местных выборов на Донбасс с украинским законодательством и в соответствии с критериями ОБСЕ, — это "еще один шаг на пути установления мира и согласия на Донбассе".

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Как сообщал УНИАН, "Украинское объединение патриотов – УКРОП" осуждает договоренности, достигнутые по результатам встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии 2 октября в Париже.