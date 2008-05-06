Москву развеселила гневная реакция Украины на ”макет ракеты”

Черноморский флот Российской Федерации опроверг информацию об утере им ракеты в Крыму.

Как заявил в комментарии корреспонденту УНИАН начальник Службы информации и общественных связей ЧФ - капитан 1 ранга Андрей КРЫЛОВ, 26 апреля пешим отрядом пограничной службы Украины на крымском побережье в районе села Приветное «было обнаружено изделие (макет), принадлежащий Черноморскому флоту».

Как сообщил А.КРЫЛОВ, после установления принадлежности изделия, специалистами Черноморского флота в присутствии представителей погранслужбы, ВМС, МЧС и МВД Украины оно было осмотрено. «В ходе осмотра установлено, «что изделие не является боевым и не представляет угрозу для людей и окружающей среды», - отметил А.КРЫЛОВ. На месте был составлен соответствующий акт, его подписали все участники осмотра. Было принято решение о передаче макета Черноморскому флоту. «Она (передача изделия – УНИАН) была осуществлена в рабочем порядке», - сказал начальник Службы информации и общественных связей ЧФ.

«Вызывает недоумение реакция отдельных СМИ, стремящихся, спустя 10 дней после события, придать ему скандальный характер», - говорится в официальном заявлении Службы информации и общественных связей ЧФ.

Украинские СМИ в понедельник сообщили, что якобы в конце апреля в районе села Приветное Алуштинского региона Крыма была найдена «российская ракета, предназначенная для поражения надводных и воздушных целей».

Напомним, что Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протестаМИД России относительно действий Черноморского флота Российской Федерации в связи с испытанием авиационной противолодочной ракеты на территории Украины.

Об этом УНИАН сообщил спикер МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

По его данным, представители ЧФ РФ предоставили документы, которыми подтвердили принадлежность ракеты к имуществу одной из частей Черноморского флота. Спикер отметил, что проведение каких-либо испытаний не было никоим образом согласовано с Украиной.