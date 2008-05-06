Украинский МИД вручил ноту протеста МИД России

Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста МИД России относительно действий Черноморского флота Российской Федерации в связи с испытанием авиационной противолодочной ракеты на территории Украины.

Об этом УНИАН сообщил спикер МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

Нота была вручена вчера советнику-посланнику посольства РФ в Украине Всеволоду ЛОСКУТОВУ.

В.КИРИЛИЧ сообщил, что представители ЧФ РФ предоставили документы, которыми подтвердили принадлежность ракеты к имуществу одной из частей Черноморского флота. Спикер отметил, что проведение каких-либо испытаний не было никоим образом согласовано с Украиной.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в районе села Приветное Алуштинского района Автономной Республики Крым была найдена российская ракета.

В.КИРИЛИЧ отметил, что испытание этой ракеты состоялось 15 апреля, что противоречит соглашению от 1997 года о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины. «Украина подчеркнула недопустимость нарушений, определенных в базовых соглашениях об условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины и выразила требование предоставить разъяснения», - сказал он.