Доний: Революция на граните была первой победой освободительного движения начала 1990-х годов

Об этом во время круглого стола в УНИАН заявил соорганизатор Революции на граните, председатель Центра исследований политических ценностей, председатель творческого объединения "Последняя баррикада" Олесь Доний.

«Под давлением освободительного движения перепугалась настолько Рада, что была вынуждена отставить премьера. Он не был важен для нас, но это был символ сдачи, слабости... Это означало, что коммунистическая власть пала, а демократическое общество победит... К тому времени все митинги и демонстрации ничем не заканчивались», - отметил Доний.

Он также отметил, что уже через год после тех событий, «испугавшись руководителей студенческого движения, которое стало очень мощным, влиятельным, Верховный Совет принял решение, что студенты не имеют права заниматься политикой».

«Это было совместно согласованное решение... Обе части политической элиты согласовали, что студенческие вожаки не имеют права заниматься политикой... Был поднят возрастной ценз с 21 до 25 лет, и мы не могли баллотироваться в Верховный Совет. Это было целенаправленное решение Верховного Совета, буквально на два года, пока студенческое движение было популярно», - сказал он.

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Справка УНИАН. 25 лет назад, 2 октября 1990 года, началась организованная украинской молодежью, в основном студентами, Революция на граните.

Акция протеста продолжалась до 17 октября. Самым заметным элементом протестов была студенческая голодовка на площади Октябрьской революции в Киеве.

Акция завершилась подписанием постановления Верховного Совета УССР, которое гарантировало выполнение требований участников протеста: недопущение подписания нового Союзного договора; перевыборы Верховного Совета УССР на многопартийной основе не позже весны 1991 года; возвращение на территорию УССР украинских солдат, а также обеспечение прохождения военной службы юношами-украинцами исключительно на территории республики; национализация имущества Компартии Украины и ЛКСМУ; отставка председателя Совета министров УССР Виталия Масола.