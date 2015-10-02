25 лет Революции на граните (фоторепортаж)

Протесты продолжались с 2 по 17 октября 1990 года в Украине, самым заметным элементом протестов была студенческая голодовка на площади Октябрьской революции в Киеве (нынешнем Майдане Независимости). Протесты завершились подписанием постановления Верховной Рады УССР, которое гарантировало выполнение требований протестующих: недопущение подписания нового союзного договора; перевыборы Верховной Рады УССР на многопартийной основе не позже весны 1991 года; возвращение на территорию УССР украинских солдат, а также обеспечения прохождения военной службы юношами-украинцами исключительно на территории республики; национализация имущества Компартии Украины и ЛКСМУ отставка председателя Совета Министров УССР Виталия Масола.

Революция на граните стала одной из причин обретения Украиной независимости в 1991 году.

Празднование 20-й годовщины Революции на граните

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«Революция на граните», которая была полностью организована силами студенчества, не имела на то время аналогов во всей Европе, потому что «бархатные революции» в Восточной Европе в 1989 г. проводили более зрелые политики.