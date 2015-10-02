25 лет Революции на граните (фоторепортаж)

Протесты продолжались с 2 по 17 октября 1990 года в Украине, самым заметным элементом протестов была студенческая голодовка на площади Октябрьской революции в Киеве (нынешнем Майдане Независимости). Протесты завершились подписанием постановления Верховной Рады УССР, которое гарантировало выполнение требований протестующих: недопущение подписания нового союзного договора; перевыборы Верховной Рады УССР на многопартийной основе не позже весны 1991 года; возвращение на территорию УССР украинских солдат, а также обеспечения прохождения военной службы юношами-украинцами исключительно на территории республики; национализация имущества Компартии Украины и ЛКСМУ отставка председателя Совета Министров УССР Виталия Масола.
Революция на граните стала одной из причин обретения Украиной независимости в 1991 году.
Слева направо - первые лидеры Народного Руха Украины, бывшие политзаключенные - Вячеслав Чорновил, Михаил Горынь и Иван Драч на учредительном съезде Руха. Датой создания НРУ считается 8-10 сентября 1989 г.
Украинский писатель-фантаст Олесь Бердник (1927 - 2003), справа, среди участников студенческой «Революции на граните», октябрь 1990 г. Олесь Бердник - украинский писатель-фантаст, автор более 20 романов и повестей. Член-основатель Украинской Хельсинкской группы (УХГ). Участник Великой Отечественной войны. Окончил театр-студию им. И. Франко (Киев). Работал актёром, в 1950 был репрессирован. Начал печататься в 1947. В 1979—1984 годах находился в заключении за «антисоветскую деятельность», был амнистирован.
Митинг на площади Октябрьской революции (сейчас Майдан Незалежности) в поддержку Независимости Украины в Киеве в августе 1991г.
Митинг на площади Октябрьской революции (сейчас Майдан Незалежности) в поддержку Независимости Украины в Киеве в августе 1991г.
Демонтаж памятника Ленину на пл. Октябрьской Революции в центре Киева в конце августа 1991г. Демонтаж был проведен после провала августского путча 1991г. в Москве и провозглашения Украиной независимости.
Студенческая голодовка во время митинга на площади Октябрьской революции (сейчас Майдан Незалежности) в поддержку Независимости Украины в Киеве в октябре 1991г
Сотрудники милиции сдерживают напор митингующих возле здания Верховной Рады во время митинга в поддержку Независимости Украины в Киеве в октябре 1991г.
Рабочие разбирают монумент Владимира Ленина во время митинга на площади Октябрьской революции (сейчас Майдан Незалежности) в поддержку Независимости Украины в Киеве в октябре 1991г.
Президент СССР Михаил Горбачев пожимает руку Председателю Верховного Совета Украины Леониду Кравчуку в Борисполе 1991 г.
Люди подбрасывают кверху диссидента Левка Лукьяненко, приветствуя провозглашение Украины независимым государством, у здания парламента Украины в Киеве 24 августа 1991г
Люди радуются с провозглашением Украины независимым государством у здания парламента Украины в Киеве 24 августа 1991г.
Украинский политический деятель, советский диссидент, один из основателей Народного руха Украины, Герой Украины Вячеслав Черновол с женой Атеной Пашко у памятника Тараса Шевченко во Львове в сентябре 1992г.
Празднование 20-й годовщины Революции на граните
Прохожие рассматривают выставку фотографий и исторических материалов, посвященную 20-й годовщине студенческой голодовки, ”Студенческой революции на граните”, во Львове, в субботу, 9 октября 2010 г.
Слева направо - народный депутат от фракции “Наша Украина - Народная самооборона” Олесь Доний, директор издательства ”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” Иван Малкович и бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко во время фестиваля повстанческой и патриотической песни ”Гайдамака.ua”, в городе Ирпень, Киевской обл., в субботу, 25 сентября 2010 г. Фестиваль посвящен 20-й годовщине студенческой голодовки, ”Студенческой революции на граните”, памяти жертвенности за свободу и независимость Украины.
Народный депутат от фракции “Наша Украина - Народная самооборона” Олесь Доний, слева, стоит возле молодого человека, на футболке которого написано: "Україна починається з тебе" во время фестиваля повстанческой и патриотической песни ”Гайдамака.ua”, в городе Ирпень, Киевской обл., в субботу, 25 сентября 2010 г. Фестиваль посвящен 20-й годовщине студенческой голодовки, ”Студенческой революции на граните”, памяти жертвенности за свободу и независимость Украины.
Активисты Украинской Народной Партии греются возле костра во время проведения акции «Масол ушел – и власть уйдет!», в Ивано-Франковске.
l
«Революция на граните», которая была полностью организована силами студенчества, не имела на то время аналогов во всей Европе, потому что «бархатные революции» в Восточной Европе в 1989 г. проводили более зрелые политики.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter