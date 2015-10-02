25 лет Революции на граните (фоторепортаж)

10:00, 02 октября 2015
Политика
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25 лет назад, 2 октября 1990 года, в Украине началась кампания широкомасштабных акций ненасильственного гражданского неповиновения, организованная украинской молодежью, преимущественно студентами.

Протесты продолжались с 2 по 17 октября 1990 года в Украине, самым заметным элементом протестов была студенческая голодовка на площади Октябрьской революции в Киеве (нынешнем Майдане Независимости). Протесты завершились подписанием постановления Верховной Рады УССР, которое гарантировало выполнение требований протестующих: недопущение подписания нового союзного договора; перевыборы Верховной Рады УССР на многопартийной основе не позже весны 1991 года; возвращение на территорию УССР украинских солдат, а также обеспечения прохождения военной службы юношами-украинцами исключительно на территории республики; национализация имущества Компартии Украины и ЛКСМУ отставка председателя Совета Министров УССР Виталия Масола.

Революция на граните стала одной из причин обретения Украиной независимости в 1991 году.

Слева направо - первые лидеры Народного Руха Украины, бывшие политзаключенные - Вячеслав Чорновил, Михаил Горынь и Иван Драч на учредительном съезде Руха. Датой создания НРУ считается 8-10 сентября 1989 г.

Украинский писатель-фантаст Олесь Бердник (1927 - 2003), справа, среди участников студенческой

Митинг на площади Октябрьской революции (сейчас Майдан Незалежности) в поддержку Независимости Украины в Киеве в августе 1991г. 24 августа 2006 г. Украина празднует 15-ю годовщину обретения независимости

Митинг на площади Октябрьской революции (сейчас Майдан Незалежности) в поддержку Независимости Украины в Киеве в августе 1991г.
Демонтаж памятника Ленину на пл. Октябрьской Революции в центре Киева в конце августа 1991г. Демонтаж был проведен после провала августского путча 1991г. в Москве и провозглашения Украиной независимости. В среду, 28 июня 2000г. вблизи оставшегося после памятника Ленину пустого постамента были выставлены макеты памятника Независимости, один из которых должен быть установлен на пустующем место. Открытие памятника запланировано на 2001г.

Студенческая голодовка во время митинга на площади Октябрьской революции (сейчас Майдан Незалежности) в поддержку Независимости Украины в Киеве в октябре 1991г
Сотрудники милиции сдерживают напор митингующих возле здания Верховной Рады во время митинга в поддержку Независимости Украины в Киеве в октябре 1991г.
Рабочие разбирают монумент Владимира Ленина во время митинга на площади Октябрьской революции (сейчас Майдан Незалежности) в поддержку Независимости Украины в Киеве в октябре 1991г.
Президент СССР Михаил Горбачев пожимает руку Председателю Верховного Совета Украины Леониду Кравчуку в Борисполе 1991 г.
Люди подбрасывают кверху диссидента Левка Лукьяненко, приветствуя провозглашение Украины независимым государством, у здания парламента Украины в Киеве 24 августа 1991г
Люди радуются с провозглашением Украины независимым государством у здания парламента Украины в Киеве 24 августа 1991г.
Украинский политический деятель, советский диссидент, один из основателей Народного руха Украины, Герой Украины Вячеслав Черновол с женой Атеной Пашко у памятника Тараса Шевченко во Львове в сентябре 1992г.

Празднование 20-й годовщины Революции на граните

Прохожие рассматривают выставку фотографий и исторических материалов, посвященную 20-й годовщине студенческой голодовки,
Слева направо - народный депутат от фракции
Народный депутат от фракции
Активисты Украинской Народной Партии греются возле костра во время проведения акции

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«Революция на граните», которая была полностью организована силами студенчества, не имела на то время аналогов во всей Европе, потому что «бархатные революции» в Восточной Европе в 1989 г. проводили более зрелые политики. 

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