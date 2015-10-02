Олланд пообещал Порошенко, что переговоры в "нормандском формате" не затянутся на ночь

Об этом он сказал перед началом двусторонней встречи, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Я вам гарантирую, что мы не проведем здесь ночь», - сказал Олланд.

В ответ Порошенко сказал: «Рourquoi pas?» («Почему бы нет?»).

Президент Франции ответил: «Все зависит от тебя».

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Как сообщал УНИАН, в Париже началась встреча лидеров стран «нормандского формата» - Украины, ФРГ, Франции и России.

Перед этим состоялась двусторонняя встреча Порошенко с Олландом в резиденции президента Франции в Елисейском дворце.