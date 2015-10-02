Олланд пообещал Порошенко, что переговоры в "нормандском формате" не затянутся на ночь
17:23, 02 октября 2015Политика
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Президент Франции Франсуа Олланд пообещал президенту Украины Петру Порошенко, что сегодняшние переговоры в «нормандском формате» не затянутся на ночь.
REUTERS
Об этом он сказал перед началом двусторонней встречи, передает собственный корреспондент УНИАН.
«Я вам гарантирую, что мы не проведем здесь ночь», - сказал Олланд.
В ответ Порошенко сказал: «Рourquoi pas?» («Почему бы нет?»).
Президент Франции ответил: «Все зависит от тебя».
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Как сообщал УНИАН, в Париже началась встреча лидеров стран «нормандского формата» - Украины, ФРГ, Франции и России.
Перед этим состоялась двусторонняя встреча Порошенко с Олландом в резиденции президента Франции в Елисейском дворце.
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