Экс-начальник Мариупольской милиции идет в "мэры" оккупированного Новоазовска

Моргун рассказал об основных направлениях своей предвыборной программы, а также поделился мнением о том, как должна развиваться т.н. "народная республика" и перспективах сельского хозяйства.

Также кандидат в "мэры" указал на то, что руководство "республики" получало помощь из России, передает 0629.com.ua.

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"Помощь неоценима, - говорит он. - Мы обратились в фонд Ахмета Кадырова, который нам помогал продуктами в мае месяце, они нам обещали стройматериалами помочь. Будем обращаться в фонд Карапетяна, который в Москве находится, тоже как бы нам посоветовали", - рассказывает он.

Моргун также также считает, что наступления "русского мира" ждут "от Мариуполя до Львова".

Кандидат обещал интеграцию в Россию. "Или мы к ним придем, или они к нам. Т.е воссоединимся. Это я обещаю", - говорит он. Олег Моргун также не стесняется говорить: "Нахожусь в розыске как террорист – ну, по законам Украины".

В свою очередь, Вячеслав Аброськин на днях в интервью указал на то, что именно благодаря информации от Олега Моргуна удалось арестовать представителей боевиков в Мариуполе, после боестолкновений на улице Греческой.

"Он принимал активное участие в работе с этими задержанными и в дальнейшем активно он нам помогал. Поэтому я сейчас не могу понять, как он выдвигается на должность главы Новоазовской администрации "ДНР", - говорит генерал- майор.

"Олег Моргун, бывший украинский милиционер, объявлен в розыск. Материалы уголовного производства в отношении этого нынешнего «деятеля ДНР» направлены в суд", - сказал Вячеслав Аброськин.