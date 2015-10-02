ОБСЕ зафиксировала большое скопление тяжелого вооружения у боевиков "ДНР" - отчет

Об этом говорится в отчете миссии, передает Украинская правда.

29 сентября беспилотный летательный аппарат ОБСЕ заметил концентрацию тяжелого вооружения в районах, контролируемых "ДНР". Беспилотник зафиксировал шесть танков, восемь бронетранспортеров и 17 грузовиков в районе Комсомольского (73 км на северо-восток от Мариуполя).

Также не менее 14 танков было зафиксировано в районе Солнцево (59 км северо-восточнее Мариуполя).

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В ночь с 29 на 30 сентября беспилотник зафиксировал на поле к западу от Комсомольского около 40 человек, которые принимали участие в учениях с привлечением пяти противотанковых пушек Рапира.

Также наблюдатели зафиксировали большое количество взрывов в Донецкой и Луганской областях. Как говорится в отчете, причиной большинства взрывов являются учения.

Ранее УНИАН сообщал, что главарь самопровозглашенного "Донецкой народной республики" Александр Захарченко заявил о приостановке отвода вооружений в зоне конфликта.