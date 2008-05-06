У Тимошенко уже не хватает денег на покрытие дефицита?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обеспокоена состоянием внутренних расчетов за природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с главами местных администраций и руководителями газопоставляющих организаций.

«Ситуация с расчетами областей за природный газ является тревожной. Эти расчеты не осуществляются своевременно, не ведутся в полном объеме. Правительство и бюджет не могут бесконечно направлять средства на покрытие дефицита расчетов за природный газ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что расчеты за потребленный природный газ были и остаются для правительства темой национальной безопасности Украины.

«Мы не можем наблюдать за тем, как в одних областях рассчитываются почти на 100%, а в других областях – не дотягивают даже до 60%. Это говорит о небрежном отношении к системе расчетов, об отсутствии ответственности у тех руководителей, которые сегодня такие расчеты демонстрируют», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО обратила внимание на тот факт, что большинство газопоставляющих предприятий в Украине являются частными.